“A canción protesta" a base de pop

Ribadavia celebra a súa duodécima edición de Arteficial, "a romaría da música e cultura alternativas do Ribeiro". O evento, que será este sábado 1 de setembro, acollerá diversos concertos e actividades que se celebrarán nos barrios da Madalena e da Oliveira.

Cun total de dez bandas musicais, a compostelá Oh! Ayatollah será unha das encargadas de amenizar a xornada.

Oh! Ayatollah xurdiu fai tres anos en Santiago de Compostela cando catro dos cinco integrantes actuais coincidiron nun concerto na capital galega. "Estábamos na Reixa e así de imprevisto xurdiu a idea de facer a nosa propia agrupación musical. Ao día seguinte xa comezamos a ensaiar e a traballar neste proxecto", explica o vocalista do grupo, Nuno Pico.

Xoel Xeada e Anaís Fernández nas guitarras, Andrés Real ao cargo do baixo e Simón Cuba na batería, completan a formación Oh! Ayatollah.

En 2016, conseguiron lanzar o seu primeiro EP, "Cancións por se non te quere xa", ao que seguiron dous sinxelos, "Nunca máis" e "Mi Re La", cuxo videoclip gañou o premio do xurado do Festival de Cans. Así pois, os composteláns visitarán Ribadavia este sábado para presentar o seu primeiro disco, "Volve a canción protesta".

As súas letras céntranse en temas cotiás como o amor ou a política. "Falamos de todo o que nos pasa na vida, das nosas experiencias e aprendizaxes". En canto ao estilo musical, "existe moita diversidade nas influencias que nos marcan a cada un de nós", sinala Nuno.

Non obstante, Oh! Ayatollah caracterízase por "estar enmarcado dentro do pop no sentido máis amplo. Un pop de guitarras, como o The Beatles, pero con licencias para facer cambios e xiros máis arriscados", conclúe a voz da banda compostelá.

Con Arteficial despídense da súa xira estival, que os levou a percorrer o longo da xeografía galega. "Estamos traballando en temas novos así como na idea de grabar un novo disco", conclúe Nulo.