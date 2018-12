Los catorce perfiles de Nuria Lago

La vida necesita un orden. Una narrativa que guía cada paso. Y los catorce cuadros de la exposición de la artista Nuria Lago en el Liceo tienen un sentido personal y ambiental: "A composición artística e principalmente por gamas cromáticas e tamén polo espazo que hai no Liceo".

Los que se acerquen a la exposición que se inaugura este sábado, a las 19,00 horas, en el primer piso del Liceo –estará hasta el 30 de diciembre– verán la pasión y la reivindicación en cada cuadro. Esa es la primera "marca cromática" que utiliza la artista viguesa, que basó la exposición "Autorretratos" en una crisis artística y personal. "Sufrín moito, e atopeime nunha crise artística, pero o resultado foi positivo. Foi catártico".

Lago se dejó llevar por la crisis. Sus manos dibujaban y su mente se veía reflejada en cada color, en cada lienzo. "A exposición que se inaugura hoxe no Liceo deixa ver diferentes perfis de mín mesma. Todos eles son distintos, pero todos eles forman parte de mín, da miña esencia". La artista viguesa dejó la autocensura de lado para, como ella dice, "liberar cancelas e deixar expresar a miña paixón pola pintura abstracta".

Los catorce cuadros expuestos en el Liceo forman parte de una serie de pinturas de este año. "Cando rematei a última exposición, quizais un pouco antes, xa estaba pensando nesta. E rematei despois do verán, vin por primera vez todas as obras xuntas que fixen. Foron moitas, pero elixín as que máis me identifican".Nuria unifica el arte con el impulso de "crear ou morrer". Como una necesidad inevitable, para hacer que los asistentes se paren y piensen. La exposición mostrará a la artista más personal, solo hay que mirar los 14 perfiles.

Lugar: Liceo de Ourense

Hora de inauguración: 19,00