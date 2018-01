Taller infantil de comadres y compadres y cine japonés en Ourense

Talleres de Compadres y Comadres para los peques

300 escolares de primaria participarán en los carnavales de Ourense en la Praza Maior.

Desde el pasado 19 de enero se están desplazando al CEIP Irmán Villar monitores especialidos con todo el material necesario para la confección de los mecos de compadres y comadres en sesiones de 90 minutos. Hoy a las 11,00h, la concellera de Educación, Belén Iglesias, asistirá a uno de esos obradoiros de Entroido.

“Your Name", cine japonés

La película que fue un éxito en Japón, colocándose como la cuarta más exitosa de la historia del país, se proyecta en la Biblioteca Pública.

"Your name" ha resultado ser todo un éxito en el país del sol naciente. "Kimi no Na wa" es una película fantástica sobre el intercambio de cuerpos protagonizada por dos adolescentes. Ganadora de divertos premios, este film anime es el lanzamiento internacional definitivo de Makoto Shinkai, tras una larga carrera centrada en el cine de animación.