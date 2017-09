Cine termal en la explanada de As Burgas

El Cineclube Padre Feijóo proyecta esta tarde, a partir de las 20,30 horas, el film "O balneario de Battle Creek", una cinta protagonizada por John Harvey Kellog, un doctor raro y extravagante para sus contemporáneos y que cree firmemente en que los remedios naturales son los más adecuados para cualquier dolencia. Es una actividad impulsada por la Concellería de Turismo e Termalismo del Concello de Ourense, en el marco de la celebración de Termatalia 2017.

Posteriormente, este jueves 21 de septiembre se proyectará "As vacacións do señor Hulot" (Francia, Jacques Tati, 1953), en el mismo lugar. En caso de lluvia, los eventos se verían trasladados al salón de actos de la Biblioteca Pública de Ourense en la rúa do Concello.