El Cineclube inicia este miércoles el ciclo “Comedias de outono"

El Cineclube Padre Feijóo inaugura esta noche el ciclo "Comedias de outono" con la proyección de la película "The King of the Belgians", premiada en los Premios del Cine Europeo y el Festival Internacional de Valladolid. Cuenta la historia del rey de Bélgica que, mientras se encuentra fuera de su país, ve cómo todo se desmorona y debe volver. No será un viaje fácil.

Lugar: Biblioteca Pública de Ourense

Hora: a las 20:30 y a las 23:00 horas

Entrada: desde 2 euros