Una cocina “diferente e propia"

Las conservas del Xurés y los productos ofertados en la Plaza de Abastos se fusionan en una degustación comentada que hoy ofrece María Tola en el mercado ourensano para aquel que quiera descubrir "unha nova cociña".

"Tropezón de pan, requeixón de crema con membrillo o paté con cebola caramelizada" son algunos de los "petiscos" que se podrán descubrir y probar en el evento. Así lo señala Isabel Pérez, encargada de dinamizar la Plaza de Abastos ourensana.

María Tola enseñará en aproximadamente dos horas como "maridar as conservas peculiares do Xurés cos produtos da propia Praza" con el objetivo de que aquel que acuda a ella aprenda "como se elabora" y que "coñeza a importancia do produto autóctono".

Pérez destaca que esta jornada gastronómica da la oportunidad a los asistentes de descubrir "a grandísima posibilidade que dan os produtos ourensáns de facer unha cociña diferente e propia", pero de una forma "innovadora": "Vaise explicar como se elaboran os petiscos, que produtos se utilizaron e como se maridan os ingredientes", explica Pérez. Además, los asistentes podrán aprender "como facer máis atractivos" los platos que se venden en la propia Plaza.

"É unha obriga deste mercado facer de este espazo un lugar de encontro con motivo da alimentación e do produto de proximidade", señala Isabel, que invita los ourensanos a acudir a esta jornada a la que puede sumarse cualquiera.

Lugar: Plaza de Abastos de Ourense

Hora: 12,00 horas

Entrada: libre