Porcelana con “inspiración francesa"

La Sala dos Arcos, ubicada en el Monasterio de San Salvador de Celanova, se despide hoy viernes de la exposición "Porcelana de Limoges", de la artista Belinda del Caño.

Nativa de Bande, la autora afirma que la porcelana es su gran pasión. "Es algo que me gusta desde niña, recuerdo que pasaba horas admirando cada detalle de las figuras que estaban a mi alcance". Pero no fue hasta que se mudó a París cuando comenzó a formarse profesionalmente en este género. "Comencé con clases de pintura al óleo y pronto me animaron a probar en porcelana. Desde entonces no he dejado de trabajar en ello", afirma Belinda.

La artista ourensana, que lleva más de 25 años dedicándose a su pasión, afirma que su mayor inspiración es salir a pasear por París, ciudad en la que reside, "visitar museos y exposiciones que me dan numerosas ideas para mis creaciones". A Belinda del Caño cada pequeño detalle puede llevarla a " diseñar nuevas piezas".

Su primera exposición en Ourense fue "hace 14 años en Bande, mi pueblo. Ya entonces la acogida fue tan buena que decidí repetir la experiencia", dice del Caño, quien ha estado este largo período de tiempo diseñando las piezas que componen su colección actual.

"En esta ocasión, además de volver a Bande, decidí probar suerte en Celanova, por la importancia cultural y histórica de la villa en Ourense", señala Belinda. Para la ourensana la experiencia ha sido muy satisfactoria. "Ver cómo la gente disfruta y valora mi trabajo es lo más gratificante, no tiene precio".

"Cada pieza es única, la clave está en la forma de cada figura, ella sola te indica cómo decorarla y potenciarla". En este sentido, confiesa que disfruta "combinando tintes clásicos con aspectos más modernos, siempre resaltando los pequeños detalles, que son los que aportan la elegancia de la porcelana".

Belinda no concibe su futuro lejos de la porcelana, por lo que planea "seguir pintando y disfrutando de ello". Además, reconoce que su ilusión es "poder establecerme en Ourense para dar clases de pintura y porcelana, disfrutando con mis vecinos de este maravilloso arte".