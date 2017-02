Conferencia sobre satélites espaciales en el Campus

Homenajeando al Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia, la Escola de Enxeñaría Auronática e do Espazo organiza este miércoles a las 16,30 horas, la conferencia "Small satellites: the university way to access space", a cargo de Chantall Cappelletti, profesora de Sistemas Espaciales en la Universidad de Brasilia y miembro de la Academia Internacional de Astronáutica. Desde el año 2011 hasta la actualidad es la responsable de la construcción y lanzamiento de seis misiones espaciales con pequeños satélites y experimentos científicos en la Estación Espacial Internacional. La conferencia se enmarca dentro de la iniciativa del Foro Aéreo, que a lo largo del curso académico está acercando a la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo a profesionales de diversos sectores para ahondar en la actividad aeroespacial desde diferentes ámbitos y perspectivas.