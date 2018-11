Una danza libre de roles de género

El bailarín y coreógrafo Mikel Aristegui presenta esta tarde en el Auditorio su nuevo espectáculo ,"In Between", en el que a través del movimiento "tres bailarines exploran los roles de género vigentes en la danza y en la sociedad", explica el coreógrafo.

Una apuesta futurista que juega con los contrastes y cuya sintonía oscila de la música de ópera a un "popurrí pop", con unas "letras que pueden resultar muy sugerentes si las sabemos escuchar".

"In Between" nace con la intención de defender el concepto de un género fluído y no definido, huyendo de las etiquetas hombre-mujer. "Podemos nacer determinados por un género que a lo largo de la vida no nos represente, por eso surge la necesidad de hablar de un género no binario, respetando a cada persona tal cual es, sin añadirle etiquetas", indica el bailarín.

En este sentido, el coreógrafo afirma que las nuevas generaciones "se muestran mucho más abiertas en esta cuestión, sin establecer límites ni censuras", lo que le animó a tratar esta realidad desde la perspectiva de la danza.

La bailarina Nuria Sotelo y la actriz Rosabel Huguet acompañan a Aristegui en esta obra donde los movimientos masculinos huyen de la calidad y la fuerza, así como los femeninos no estarán definidos por tutús ni por la ligereza habitual en disciplinas como el ballet. "Ha sido un proyecto con el que hemos disfrutado mucho y con el que detrás de un tema que puede resultar banal pretendemos lanzar un mensaje que invite a la reflexión".

Mikel Aristegui

En sus casi treinta años de carrera artística, el coreógrafo, afincado en Allariz desde hace un año, compagina sus espectáculos con un trabajo más pedagógico entre las generaciones más jóvenes, con la danza siempre como protagonista: "El movimiento es vida, sin él nos oxidamos. Nos ayuda a crecer como personas. Es una forma de diálogo con nuestro cuerpo que nos lleva a sentirnos mejor ".

Lugar: Auditorio Municipal de Ourense

Hora: 20,30