Unha despedida apocalíptica

"Ata que o lume se apague" é o último traballo da banda estradense Nao, un disco co que poñen o "colofón final" a 14 anos de traxectoria. A súa xira de despedida, que se prolongará ata o próximos mes de decembro, visita o vindeiro sábado o café cultural Auriense.

Como indica o batería da agrupación, Amós Varela, trátase dun traballo no que os estradenses continúan a "apocalipse iniciada fai tres anos para despedirnos do noso público por todo o alto".

En "Ata que o lume se apague" continúan coa liña temática que caracteriza a Nao como unha banda cun forte compromiso social. "A nosa música leva consigo unha doble mensaxe de reivindicación do amor propio por Galicia así como de denuncia ante a autocrítica dos propios galegos", sinala o batería.

Ao longo destes 14 anos, as baixas e novas incorporacións marcaron a evolución do grupo ao longo dos seus sete discos, pasando dun estilo inicial "máis crudo, próximo ao rap e ao metal", a unha mestura actual que se move entre o rock, folk e pop. "Á hora de compoñer non establecemos límites nin barreiras creativas", sinala Varela.

Este 2019 o proxecto musical chega ao seu fin ante o desexo dos integrantes de ser "os donos do noso propio destino" e concluir este proxecto en pleno auxe para evitar a posible decandencia da banda".n

Lugar: café cultural Auriense

Data e hora: sábado 2 de febrero, ás 21,30