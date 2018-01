Día de la Paz y conferencia sobre el ciberacoso escolar

Día de la no violencia y la paz

La Praza Maior de Ourense acoge hoy el acto que realizarán tres centros educativos de la ciudad a las 12,00 horas.

Un centenar de escolares se citan hoy en la Praza Maior para celebrar el Día de la no violencia y la paz. En el acto se leerá el manifiesto "A paz chegará", se leerán frases de famosos relacionadas con la paz e interpretarán "A resposta atopámola moi adentro", inspirada en la letra de la canción "Blowin in the wind", de Bob Dylan. Para terminar habrá una suelta de globos en los que irá una paloma con un código QR que enlazará a cada frase leída en la praza.

Conferencia “Ciberacoso escolar” en el Ateneo

José María Lozoya Pérez será el encargado de impartir la conferencia a las 19,30 horas.

Hoy en el Ateneo de Ourense tendrá lugar una conferencia sobre ciberacoso escolar. Organizada en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el abogado José María Pérez, dará todas las claves para que prime la seguridad en la utilización de internet y las redes sociales en general.