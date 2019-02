Una “Draga" personal y política

"Anímate e conta os estragos feitos pola draga". Es uno de los versos que el escritor ourensano Claudio Pato destaca de su nueva obra literaria. El Café Cultural El Pueblo será el lugar escogido por el poeta para hacer la presentación del libro, llamado "Draga": "Chámase a sí polo verso que acabo de decir. É un simil para averiguar o por qué das cousas que nos pasan. Como a búsqueda que fai a maquina draga, para escavar no máis profundo".

"O libro ten cinco partes. 'Lola' é unha introducción ás outras catro partes. 'Planeta' é a primeira parte que podemos definir como cosmoloxía. 'Cisne' trátase da terceira parte do libro no que os lectores encontrarán diferentes poemas versados e basados na política. 'Lousame' é o nome da cuarta parte do libro que trata dun eu máis persoal. Os poemas expresan as miñas paixóns e experencias e por último encóntrase 'Páncreas'. Esta parte é unha explosión final do libro albergando a conclusión das outras partes", describe con exactitud el escritor.

Pato llega a Ourense acatarrado, pero la presentación no corre peligro. El escritor explica que este libro nace de la búsqueda del porqué de las cosas que pasan a la sociedad. Además, Claudio Pato avanza que "Draga" "non deixará indiferente a ninguén, porque é un pack. No paquete non irá só o libro 'Draga', senón que vai acompañado dun desplegable ilustrado e outro libro anterior. É un sobre sorpresa".

Lugar: El Pueblo

Fecha y Hora: Hoy, a las 20,00 h.