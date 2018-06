Duchamp, amistad y mucho humor

"Esta obra es una partitura maravillosa para cualquier actor", reconoce Cristóbal Suárez, que toma en "Arte" el papel de Sergio, uno de los tres protagonistas de la pieza.

Hace año y medio que Suárez y sus dos compañeros, Roberto Enríquez y Jorge Usón, se unieron a Miguel del Arco, el director de la pieza, para llevar este clásico a las tablas españolas. Hoy se despiden de esta aventura en el Teatro Principal de Ourense, por lo que llegan "muy tristes", tal y como explica Suárez. "Nos ha aportado una felicidad muy grande, es una comedia muy luminosa y llena de esperanza que vamos a echar mucho de menos", reconoce.

La acción parte del conflicto entre los protagonistas, amigos de toda la vida. Sergio (Suárez) compra un lienzo blanco, una exclusiva pieza de arte contemporánea que levanta las críticas de sus amigos. Así comienza una discusión en la que se verán inmersos durante el resto de la obra, y donde saldrán a relucir temas personales. "La explosión se produce por el arte, pero acabamos hablando de amistad y de la capacidad de ponerse en el lugar del otro", explica. "El arte es capaz de provocar eso, de ayudarnos a entender el mundo y a uno mismo", añade.

Risas y lágrimas

"Arte" saca a relucir las desavenencias de estos tres amigos, pero no sin olvidarse del humor. "Esta obra es una versión de la obra de Yasmina Reza, que bebe directamente del teatro de Moliére, caracterizado por la brillantez y la esgrima dialéctica", comenta Suárez. Así, los diálogos de la pieza son "rápidos" e "ingeniosos". La reflexión final no es "demasiado sesuda", tal y como explica el actor, pero deja en el público una "sensación en el pecho de emoción y gratitud" que llevarse a casa. Suárez no tiene duda alguna en que éste es un clásico ineludible: "Hay que verla una vez en la vida. Esta obra, personalmente, me la llevo en el corazón para siempre". Por eso, no duda en animar a todos los ourensanos a visitar hoy el Principal.