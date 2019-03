El ejercicio deportivo como la base de la salud

La conferencia "Informe deportivo como garantía de la evolución del entrenamiento para cuidar la salud" que se imparte esta tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel tendrá como ponente a Óscar Carballo y girará sobre una base analítica en la que este doctor en Educación Física lleva trabajando durante tres meses. Explica Carballo que "hai un problema de inactividade na sociedade que deriva en patoloxías como a obesidade. Esto provoca outros tipos de enfermidades relacionadas co corazón".

El ponente abordará la importancia de un informe inicial y de un seguimiento en la actividad del ejercicio: "Falta coñecemento de como facer exercicio, canto facelo e que facer. É como se me din toma Termalgín, pero non me din cantas dosis o día ou cantos días. Non hai que facer exercicio de xeito espontáneo, hai que programalo".

Añade el también CEO del gimnasio 60 minutos: "Na conferencia falerei de exemplos prácticos nos que levamos traballando durante tres meses". Él demanda que la clase política esté presente en la conferencia porque "falta coñecemento deportivo, porque facer exercicio aforraría en dependencia e en sanidade. O deporte é unha medicina necesaria para toda a sociedade".

Lugar: Centro Cultural Marcos Valcárcel

Hora: 20,00 - 21,00

Entrada: gratuita