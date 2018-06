"Tu felicidad no depende de los likes"

"Yo soy usuario 100% de las redes sociales porque son útiles, pero no puedes dejarte llevar por el hecho de tener que compartir que tú siempre eres el más feliz, el más guapo y el que más viaja". Detrás de estas conductas se esconde un trastorno de la personalidad muy conocido: el narcisismo. Después de buscar mucha información acerca del tema y, sobre todo, tras ser padre, Julio Rodríguez, psicológo con un gran interés por esta disciplina aplicada a la educación, decidió compartir los conocimientos recogidos.

"En 'Prevenir el narcisismo' ofrezco una serie de herramientas educativas para entenderse a uno mismo y darnos cuenta que es lo que nos hace realmente felices", explica. Presentará su libro el jueves, a las 19,30 horas, en la librería Eixo.

Rodríguez entiende que el narcisismo es un trastorno muy complejo, que afecta a todas nuestras relaciones. "No es algo que se tiene o no, hay que saber cómo modular esta obsesión por el 'yo". Aunque se trata de un trastorno que trasciende cualquier edad, este libro está pensado para que padres y madres eduquen a sus hijos e hijas en la verdadera felicidad. "En los niños es donde más puedes actuar, porque los adolescentes y los adultos nos ponemos más a la defensiva", explica Rodríguez. El psicólogo ofrece una serie de herramientas para combatir estos engaños, que provienen de la sociedad: "No tienes que pesar dos kilos menos, tener el último móvil del mercado ni depender de los likes de Facebook". Pero también hay que enfrentar el problema desde casa: "El hiperelogio y el amor condicionado a éxitos concretos, crean en los niños una idea distorsionada de lo que es la felicidad."

A propósito de las redes sociales, afirma que "Instagram es la metáfora perfecta de la mentalidad narcisista". Lo mejor, según Rodríguez, es no hacer este uso de las redes sociales, y que no te afecten si los demás lo hacen. "Una alta autoestima es cuando te quieres tú al 100%, no lo que compartes en Instagram".