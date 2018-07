La Feria del Vino de Valdeorras exhibe los mejores caldos de la zona

Último día de la XXI Feira do Viño de Valdeorras, donde además de poder degustar los caldos de la zona, también se podrá disfrutar con la actuación de la charanga Terras do Bibei y de Os Bertolini, con su espectáculo de “Cantos de taberna”. La jornada finalizará con la entrega de los premios de la Cata de Vinos de la Feira do Viño.



Lugar: Praza de Viloira (O Barco)

Hora: de 12:30 a 14:30 horas y de 19:30 a 23:00 horas

Entrada: libre