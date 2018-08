A forza de Pepa Loba vive na música

"Intentamos non pecharnos en ningún estilo, porque escoitamos moita música e moi diferente", explica Xiana Lastra, a vocalista do grupo galego a Banda da Loba, que abrangue estilos musicais que van desde o folk ao pop, sempre co telón de fondo da lingua galega. "Redúcese o mercado, e aínda que aquí en Galicia hai máis apoio ao cantar na lingua autóctona, ao sair fóra é máis difícil". Isto non foi un impedimento para que o seu primeiro álbum, "Bailando as rúas", vise a luz no 2017.

Os concertos tamén se acumulan na súa axenda: "Pasámolo moi ben nos directos, a xente é moi participativa e sempre nos vén falar ao rematar, algo que nos encanta". Mañá estarán na praza de San Martiño ás 22,30 horas e o sábado viaxan ao Xostra Rock de Viana do Bolo.

Andrea e Marcela Porto, Inés Mirás, Estela Rodríguez e Lastra tomaron para o grupo o nome da mítica bandoleira galega, apenas coñecida, que no século XIX "era temida polos ricos e polos curas. Fálase moito de Robin Hood, pero nós temos a Pepa a Loba, unha muller independente, que o pasou mal na vida e tivo a forza de saír adiante. Queremos ser o símil de Pepa no mundo da música", explica a vocalista da banda.

A marcada personalidade da Banda da Loba tamén se identifica nas cancións de "Bailando as rúas", onde hai unha exaltación da poesía, vinculada á música. Os poemas de Rosalía Fernández Rial e Celia Parra, así como Celso Emilio Ferreiro, poñen letra a algunhas das súas cancións.

Tamén hai oco para a reivindicación: "Intentamos que as cancións digan algo, cousas que nos interesan. Envolvemos contidos complexos nun pack de música pegadiza".

Guadi Galego e Tanxugueiras participan tamén neste traballo, as últimas no tema "Pepa", que compuxo Lastra, onde se conta a historia desta histórica muller galega: "Bebín de diferentes fontes porque as historias sobre Pepa son distintas". A letra está envolta nun marcado estilo folk, pois "ao ser de aquí, era o estilo que máis lle pegaba". n