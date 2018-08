Fusión de estilos verinenses

"Son dúas exposicións de dous artistas, é dicir, unimos as nosas obras, de igual a igual". Así explica o artista Xosé Rivada este proxecto que está a levar a cabo con Fernando Barreira: "Facía tempo que quería facer algo entre os dous. Un día fun ao seu taller, escollimos un par de pezas e alá fumos, cara diante e sen complicarnos". De aí xurdiu a colección de obras "Dúas de dous", que se pode ver na Sala de Exposicións de Verín ata o vindeiro 15 de setembro, de luns a sábado.

Os verinenses teñen un amplo percorrido artístico por separado, pero asegura Rivada que o traballo de Barreira "vai bastante en xogo conmigo". A súa aportación a "Dúas de dous" consiste en seis esculturas, entre as que hai un cigarrón e catro figuras "feitas en pedra negra, pura e dura, da que temos aquí", explica. Ademais, os asistentes tamén poderán ver catro cadros do seu selo máis persoal.

"A miña liña é bastante conceptual, pero practicamente toquei todos os campos, ademais de ser moi discípulo de Picasso".

Este artista verinense viviu en América durante 24 anos, nos que recibiu diferentes influencias: "Nos meus traballos sempre está presente o mar e o peixe, porque representan a vida, e foi algo que tiven moi próximo cando vivín neste continente". Foi tamén no outro lado do Atlántico cando comezou a misturar a "miña cultura galega, que nunca perdo, co que aprendín en Latinoamérica, como tratar a madeira e o ferro e coller todas as cores que alí empregan".

Por outra banda, Barreira está máis enfocado á crítica humana a través das súas obras que, tal como asegura Rivada, "ten o seu selo desde fai anos. Se ves unha obra súa ao lonxe sabes perfectamente que é del".

Rivada asegura sentirse "moi contento, porque hai unha gran aceptación e está entrando moita xente".