El garage selvático de Los Bengala

Con sus camisas similando la piel de un tigre, Guillermo Sinnerman y Borja Téllez se han subido a más de 250 escenarios en los cuatro años de vida que tiene el dúo que integran, Los Bengala. "Al principio no lo hicimos con mentalidad emprendedora, simplemente nos divertíamos tocando nuestra música, pero resulta que hemos tenido una acogida genial, que nunca me hubiera imaginado", explica Sinnerman, voz y guitarra de la formación. Los Bengala actuarán esta tarde, a las 21,00 horas, en la plaza do Ferro, en el marco de las Fiestas de Ourense 2018.

Hace cuatro años...

"Borja y yo empezamos a tocar juntos en The Faith Keepers. Vimos que teníamos gustos similares y, en los descansos de esta banda, o después de ensayar, nos quedábamos para tocar rock, y así fue como empezamos a hacer las canciones de Los Bengala", recuerda el artista.

Desde ese momento, la agenda del dúo ha estado repleta de citas, sin parar, literarmente: "Compusimos 'Año Selvático' (2017) mientras estábamos de gira". Este ha sido su segundo trabajo de estudio, un álbum "menos amateur, más visceral y rompedor, y suena mucho mejor" que "Incluso Festivos" (2015).

Los Bengala tenían claro desde el principio que querían hacer algo divertido, "con conciertos desparramados", describe Sinnerman. "La inspiración la tomamos de la observación del entorno y la clave está en tratarlo con cierta sorna o vacile, pero no solemos entrar en temas políticos, es algo que no nos divierte".

También tienen claro cuál es su estilo, al que dice el cantante que siempre serán fieles. "Antes éramos más cerrados, a veces siempre lo mismo, te cansa, pero el sonido de Los Bengala nunca va a cambiar, será lo mismo o algo parecido, siempre ligado al garage y al soul".

Tampoco duda Sinnerman con el escenario de hoy: "Galicia es donde más hemos tocado, nos encanta la cultura tan potente que tenéis, apostando por la música al aire libre. Haremos que la gente se olvide de sus problemas".