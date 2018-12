Los guardianes del ballet ruso

"Cuando en 1989 se derrumba la URSS, Sergei Radchenko (1944) coge a la gente del Ballet Bolshoi y monta el Ballet Nacional Ruso, que se convirtió en la primera compañía privada de este tipo", recuerda Ignacio Iturrarte, coordinador de la gira del Ballet Nacional Ruso en España. El propio Radchenko se ha erigido desde entonces como "el guardián de la esencia del ballet clásico ruso", dirigiendo una compañía que no tiene competencia, especialmente si interpretan un clásico como "El lago de los cisnes", la obra "que más representaciones tiene en todo el mundo", y que suma este miércoles una más en Ourense, a las 20,30 horas en el Auditorio Municipal.

Todavía hay entradas disponibles a partir de 19 euros, un precio "accesible, que persigue una democratización de la cultura, uno de nuestros grandes logros: estamos en grandes teatros pero también en ciudades pequeñas", explica Iturrarte. Mañana repetirán actuación en la ciudad pero con "Cenicienta", una obra "menos conocida pero que Radchenko plasma a la perfección".

Aquellos que no hayan tenido contacto con el ballet, no están libres de caer rendidos ante sus encantos, y menos si en el escenario están los profesionales rusos. "Es cierto que cuanto más sabes de una disciplina artística, más la disfrutas. Pero creo que hay gente que no sabe que le gusta el ballet porque no lo ha visto nunca", dice el promotor.

Más de 8 meses después de iniciar esta gira por Portugal y España, Iturrarte asegura que el éxito cosechado es fruto de la calidad de Radchenko -"aplica lo que el entendió de los mejores profesionales"- y al título, "El lago de los cisnes": "Es una obra maravillosa, está escrita de forma sublime, transmite una energía impresionante ver a los bailarines danzando sin parar durante dos horas". Pero hay mucho más trabajo detrás del que se ve durante la actuación: "Es una vida muy dura, antes de cada función, tienen un ensayo de 3 horas. Estos profesionales han estado toda la vida preparándose para esto y no conciben vivir de otra forma que no sea sobre un escenario".

Lugar: Auditorio Municipal de Ourense

Hora: 20,30