Hacer pop sin remordimientos

"Con cada disco es obligatorio ir a Galicia, en Ourense tenemos a nuestra familia gallega y el Torgal es como nuestra casa", confiesa Sebas Puente, una de las voces de Tachenko. Siendo fieles a esta tradición, él y Sergio Vinadé estarán hoy en la plaza de San Martiño, a las 20,00 horas, presentando su último trabajo, "El don de vuelo sin el arte hermano de aterrizaje", que Puente elige como el top 1 de toda la trayectoria de Tachenko: "El mejor disco siempre es el último porque tienes la ilusión de que funcione bien".

Presentarán disco en septiembre y "La Pena Capital" y "Domingo de Resurrección" son las primeras pistas que hay sobre él, aunque "escuchadas estas canciones, no habrá sorpresas", explica Puente. Es algo comprensible al hablar de un grupo que desde el principio ha premiado el proceso de creación de la canción por encima de la búsqueda de los hits, "para la que no hay fórmula; si la hubiese, seríamos millonarios. Nuestra sencillez radica en que hacemos lo que nos gusta, no sabríamos hacer otra cosa". Teniendo presente esta máxima, "El don de vuelo sin arte hermano de aterrizaje" será un disco "tranquilo, muy trabajado y un ejemplo de cómo adaptamos las canciones al formato dúo". Punto importante, porque no siempre puede tocar el grupo al completo: "Sergio y yo componemos en casa con la guitarra y después viene el envoltorio".

Tachenko han sabido, a lo largo de sus 14 años de trayectoria, fusionar en sus trabajos la observación del contexto social y de las relaciones humanas. "Es irremediable no hablar de política cuando es algo que nos gusta y de lo que hablamos a diario, pero no pretendemos hacer canción protesta". También hablan de la situación del pop, que para Tachenko es "la música popular, la que llega a todo el mundo". Volviendo la vista atrás, recuerda Puente que "antes nadie decía que era pop porque equivalía a decir que hacías mierda, algo vinculado a la 'Super Pop' y 'Radio fórmula', pero el concepto es muy amplio, desde el pop rock al garage".