Ilustracións para Celso Emilio

"O soño sulagado" foi o segundo libro de poesía publicado en galego por Celso Emilio Ferreiro, no que o escritor celanovés "reflexa a dureza dos anos 50, a nivel social e político, e como se lle derrubaron os ideais que tiña sobre a xuventude", explica Manolo Figueiras. Este artista alaricano expón na Camballota (Camiño do Castelo, 10, en Allariz) unha colección de once cadros que recibe o mesmo nome que o poemario de Ferreiro, e que pode verse a ata o 5 de agosto: "Sempre me gustou o título e me sentín identificado co contido do libro".

As obras de Figueiras tamén representan "a perda da inspiración e as ideas frustradas. A idea desta exposición incide no plano psicolóxico, facendo unha reflexión xeral que calquera artista pode facer, pero cun transfondo onírico".

As once pezas de "O soño sulagado" teñen todas un mesmo formato, "salvo unha, onde aparece Marx, porque quixen plasmar unha utopía fracasada. É unha serie recente, fíxena dunha ano cara aquí, e debía adaptarse as paredes de pedra da Camballota, o espazo que tiñamos dispoñible". O método empregado por Figueiras non acostuma verse: "Trátase dunha técnica peculiar. Non se trata de obras realizadas estrictamente con pintura, senón que se mestura o óleo cunha base de talla de madeira, feita previamente".