El impacto social de los embalses

José María Pérez es profesor de tecnología en el IES Carlos Casares de Viana. Pero mañana, la clase no versará sobre el funcionamiento de las poleas, sino sobre su libro "La fuerza de nuestros ríos. Una historia de Viana, Porto, A Veiga y la energía hidroeléctrica". Una idea que tenía en mente desde su infancia, cuando ya tenía interés por la energía, por la naturaleza y por los ríos.

La publicación repasa la construcción de la hidroeléctrica Moncabril en A Veiga en el año 1946, así como sus consecuencias en la vida de los vecinos. "La misión de este libro es que la gente de aquí conozca esa parte de la historia, que en mi opinión está bastante olvidada porque queda muy lejos", comenta José María Pérez. Así, su obra recoge detalles históricos y técnicos, además de la interacción con la dinámica social de aquel tiempo.

Las localidades de A Veiga, Porto y Viana son las protagonistas, pero el autor también se refiere a otros lugares de la península, donde el proceso de creación de los embalses fue muy similar. "No se puede entender la historia de la hidroeléctrica sin el punto medioambiental, escultural e incluso costumbrístico", argumenta el autor. Por eso, en el libro también incluye la mirada humana, como las voces de los vecinos de Alberguería, el pueblo de O Bolo que quedó sepultado bajo el pantano de Prada, construido por la misma empresa Moncabril en el año 1958. Durante el proceso de investigación, el autor entró en contacto con trabajadores de la construcción del embalse, compañeros de un amigo suyo, ya fallecido. "Me recibieron en su casa y me contaron todo lo que recordaban de aquella época", comenta. Además, contó con colaboraciones de fuera, como la de un grupo ferroviario de Zamora: "Les escribí para preguntarles algunos detalles y me trataron de maravilla, la verdad". Por otra parte, la compañía Endesa, actual dueña del embalse, aportó información, fotografías y planos, además de su aportación económica para la publicación de la obra. "Este libro es como es gracias a las ayudas de los demás, que a veces creo que me trataron mejor de lo que merezco", explica.