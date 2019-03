El diseñador gráfico catalán Alfredo Palau llega a Ourense para compartir su experiencia con los asistentes a la charla "Arte del lápiz". Una conferencia organizada por la Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU) donde habrá un intérprete de lengua de signos. Todo en orden para que los asistentes disfruten de una de las vidas más "gráficas" del panorama español.

Alfredo Palau, nacido en Barcelona y afincado en Vigo, volverá a recordar la importancia que el lápiz tiene para él. Los bicolor amarillo y negro de la marca Staedtler son uno de sus favoritos. Un instrumento al que considera algo más que "una herramienta de trabajo".

El diseñador jubilado explicó en una entrevista que "los ordenadores no sienten, pero los materiales naturales con los que realizó las obras, sí". Estableciendo una simbólica sensibilidad del grafito con el factor humano. Sus lápices fueron la base de sus trabajos como la Caja Roja de Nestlé, el envase del yogurt Danone o las cubiertas de Salvat. Sus obras no son su único homenaje a este particular elemento de la educación y el trabajo. En 2016, presentó una exposición en la que defendía el papel que jugó en su vida el lápiz.

Sordo de nacimiento, Palau vio en el dibujo la mejor vía de comunicación con el mundo: "Lo tengo en las manos desde pequeño, me sentiría perdido sin él".n

Lugar: Sede de APSOU, en la calle Ramón Cabanillas, 6, bajo

Hora: 19,00