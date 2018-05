Lo que dispara la imaginación

"Yo pinto para pasármelo bien", asegura José Luis Álvarez, pintor y "jubilado, ¡lo mejor del mundo!". Una vez ocupado en el mundo de la arquitectura, lleva ahora ya unos 20 años dedicándose a su pasión de toda la vida: las artes plásticas. "A mí de pequeño ya me apasionaba pintar, me pasaba horas copiando los dibujos de los cómics, como 'El

Capitán Trueno', y así fui haciendo al artista que hay en mí", recuerda. De ahí que los colores sean los protagonistas de sus piezas y, en concreto, el hilo conductor de la obras que se exponen estos días en el Museo Municipal.

Las facetas de Álvarez, o Alva, de muralista, caricaturista, ilustrador y pintor, se fusionan en esta pintoresca colección de más de medio centenar de piezas, que se puede visitar hasta el próximo 10 de junio, todos los días de la semana.

Es fácil de adivinar al ver sus obras que sus influencias llegan de los grandes artistas de la historia de la pintura, aquellos que se la jugaron con las perspectivas, las formas y, sobre todo, los colores. "Cuadros dentro de cuadros' es una reinterpretación de las Meninas de Velázquez que hice a mi aire, aprovechando las paredes vacías de la obra original para reflejar otras influencias, como Picasso, Dalí, Miró o Kandinski", describe Alva. No utiliza la pintura para nada más que pasárselo bien. "Busco una satisfacción personal y si luego gusta a los demás, pues mejor". Por eso se define autodidacta: "No me influyen las tendencias, no quiero ser esclavo del arte, mi obra es lo que mis ojos ven y mi imaginación dispara".