Lo que pasa detrás de las cámaras

Javier Veiga vuelve a casa con la comedia "5 y...¡Acción!" escrita, dirigida y protagonizada por él mismo junto con Marta Hazas y Carlos Sobera. Esta noche, el equipo aterriza en el Auditorio Municipal de la capital ourensana.

¿Qué es “5 y... Acción" ?

Es una sátira sobre el mundo del cine y la televisión, divertida, pero con algo de mala baba también. No puedo evitar la retranca, la llevo en el ADN. Es una comedia pura de líos de puertas. Un vodevil de cinco personajes persiguiendo sus sueños y chocándose con los de los demás.

Entonces, ¿es fácil identificarse con los personajes?

Sí, por supuesto. Son cinco personajes en busca de acción, cinco seres humanos en busca de amor, y cinco puertas que se abren y cierran en sus narices una y otra vez. Y en eso estamos cualquiera de nosotros: Podría ser la chica del Tiempo o una profesora de primaria; un productor de cine o una dependienta de unos grandes almacenes… Podría ser tu vecino del quinto, podría ser tu prima o tu cuñado, podría ser cualquiera... podrías ser tú.

En la función recrean el supuesto rodaje de una película y cuentan con cameos de lujo...

Así es. Es muy bonito ver la reacción del público, la carcajada cuando aparecen en pantalla El Langui, Millán Salcedo, Enrique San Francisco, Jorge Sanz, Enrique Villén... Son cameos de amigos haciendo de sí mismos y riéndose también de sí mismos.

¿Qué siginifica para usted volver a Galicia con esta obra?

Me siento muy afortunado de sentirme, no profeta en mi tierra porque no me gustan las profecías, pero si muy querido por el público. Tengo el recuerdo de varias funciones pasadas como momentos muy emocionantes para mí. Ver un patio de butacas levantado aplaudiendo es un subidón que no se puede describir, y si encima es tu casa, más. Y debo decir que me pasa siempre que vengo. Noto ese cariño del público, como si pensasen: "Este é dos nosos".

¿Le veremos pronto en televisión de nuevo?

Estoy ahora mismo a tope con un par de proyectos que en breve podré contar, de momento a disfrutar de este mes por aquí con "5 y... Acción!" y con las cenas que nos vamos a pegar, claro.