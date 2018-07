Maridaxe de viño e Perseidas

As Perseidas, popularmente coñecidas como as Lágrimas de San Lorenzo, son un fenómeno que cada ano se pode observar se as condicións son boas. E o viñedo de San Cibrao, en Ribadavia, pertencente a Viña Costeira, é un espazo idóneo. "Nós temos o marco axeitado, porque é apartado, elevado e sen contaminación lumínica", explica Pablo Gómez, da cooperativa vitivinícola. Despois do éxito da primeira edición, este ano celebran de novo a "Noite das Perseidas".

Un proxecto que levan moito tempo madurando: "Quixemos facelo por primeira vez o ano pasado para romper o xeo, ver como eran os eventos no viñedo e que a edición deste ano fose xa rodada, coincidindo co noso 50 aniversario", explica Gómez.

A idea de fusionar o mundo do viño coa observación das Perseidas xurdiu "ao coñecer que grupos de amigos acostuman ver este fenómeno, ir ao monte esta noite e ver as estrelas. Fusionar a maridaxe do viño de Viña Costeira con esta actividade consigue que se xenere unha xornada mística". A cita será o vindeiro 9 de agosto, con recepción na adegas da cooperativa ás 20,00 horas, onde os asistentes poderán disfrutar dunha velada con actividades programas e sorpresas.

As entradas poderanse conseguir exclusivamente a través da súa páxina web por 45 euros e o seu número será limitado: "O ano pasado dimos collidas a 60 persoas e visto o éxito imos aumentar o aforo, pero só ata 100, porque este é un evento exclusivo, que require dunha intimidade na observación das estrelas, e un respeto pola propia natureza do viñedo", explica Gómez.

Ademais os asistentes participarán nunha visita guiada polo viña de San Cibrao-"acompañada o ano pasado por un violinista"-, unha cata de viños e unha cea, "que este ano será ao aire libre, ideal para ver as Perseidas, acompañados por un grupo de astrónomos.

Haberá máis sorpresas, especialmente no ámbito musical. Será o preludio do fin de ano de Viña Costeira, que remata en setembro coa vendima".