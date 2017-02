Martes de Entroido en la provincia

El final del Entroido se acerca y la provincia lo celebra a lo grande. Las calles de la ciudad estarán animadas, a lo largo del día, por diferentes charangas y a las 17,30 horas en el Posío habrá una fiesta infantil. Seixalbo y As Eiroás celebran su día grande rindiendo homenaje a Paquita y Nicanor, a partir de las 16,30, horas, y con la "Voda da Pita", a las 13,00 horas, respectivamente. Laza entierra al Entroido y dará lectura al "testamento do burro" . En As Teixugueiras (Cartelle) correrán el Meco a partir de las 12,00 horas. Allariz, Barbadás, Bande, Maceda y Xinzo, entre otras localidades, tendrán desfiles de disfraces y carrozas por la tarde.

entroido ourense -Animación de calle.

11,00 h

-Fiesta infantil "Got Talent".

17,30 h (xardín do posío) seixalbo - Desfile de los mecos Paquita, Nicanor y Vicentiño.

- Actuación de comparsas.

- "Festa rachada".

- Quema de los mecos y ritual de entrega para el siguiente Entroido.

desde las 16,30 h as eiroás - Pasacalles con máscaras y músicos. Apertura del mercadillo de doña Gumersinda.

Por la mañana

- "Voda da Pita. Xantar dos noivos".

13,00 h

- "Queima do meco".

21,00 h verín - Último desfile.

16,30 h allariz - Desfile de comparsas. Al finalizar baile de Entroido

17,30 h (desde la carretera de Xunqueira hasta el ceip) amoeiro - Comida popular.

14,00 h

- Desfile de carrozas.

16,30 h (parroquia de amoeiro) bande - Ruta de los troteiros.

- Baila de máscaras.

- Zumba choqueira.

desde las 11,00 h barbadás - Gran foliada de Entroido.

17,00 h (avenida de Celanova a valenzá) xinzo - Gran desfile de Entroido.

17,30 h melón covelo - Desfile de Entroido.

10,30 h laza - Desfile de Peliqueiros veteranos.

Mañana

- Desfile de carrozas típicas y "testamento do burro".

tarde lobios - Pasacalles de Entroido.

16,00 H

-Desfile de Entroido.

17,30 H maceda - Desfile de disfraces.

17,30 h (plazas de As Canteiras) manzaneda - Desfile de Fulións.

11,30 H a mezquita - Desfile de Os Galos.

09,30 H

-Recreación de "A monta dos galos".

17,30 H mugares - Comida de Entroido.

14,00 h

-Salida de As Señoritas y Labardeiros.

16,30 H oimbra - Salida de Os Fachucos. Quema de Os Fachucos.

17,00 h trives - Desfile de comparsas y Folións.

tarde a rúa - Desfile de Entroido.

16,30 h