Una mirada a la fauna argentina

La Sociedade Galega de Historia Natural (S.G.H.N.) organiza este viernes una conferencia, enmarcada en la labor divulgativa de la organización. La iniciativa, que se viene realizando desde hace cinco años, pretende atraer a un número mayor de personas a las actividades realizadas por la sociedad, tanto socios como personas ajenas.

"Aproveitamos as experiencias dos propios membros ou de amigos da sociedade para dar a coñecer a riqueza da flora e da fauna doutros lugares", explica Marcos Frean, miembro de la S.G.H.N.

La ponencia de esta tarde "Che, de paxareo por Arxentina", está impartida por los ourensanos Frean e Isabel Álvarez Balvís y se adentrará en la riqueza avícola de Argentina, creando una conferencia accesible para todos los públicos. "Aproveitamos un viaxe que fixemos cinco amigos á Arxentina para dar a coñecer na sociedade ourensá aspectos sobre a fauna e a flora do país".

Una actividad divulgativa que ha profundizado en la naturaleza de países tan diferentes como Madagascar, Australia, Kenia o Nueva Zelanda. "Nas experiencias previas comprobamos que se trata dalgo que gusta moito porque a xente decátase de que moitos dos proble as que temos no noso entorno danse noutros puntos do mundo", señala Frean. Además de la cuestión geológica, los ponentes aportarán un pequeño apunte sobre el tema social, destacando "a presenza dos rasgos indíxenos, como se manteñen na sociedade e o que isto supón para a sociedade".

Lugar: centro cultural Marcos Valcárcel

Hora: 18,30 horas