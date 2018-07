As ondas da radio estarán na rúa

Este martes daban comezo as actividades organizadas no marco de VeránEarte 2018, postas en marcha grazas ao Espazo Cultural Alternativo (EsCuA). Durante este xullo e o vindeiro mes de agosto desenvolveranse en diferentes recunchos da cidade máis de 30 actividades, como concertos, obras de teatro e obradoiros de iniciación a diversas técnicas. Por iso, Radio Liverdade sairá mañá á rúa para que "a xente vexa o que facemos e se anime a colaborar con nós", explica Emilio Rodríguez, un dos implicados neste proxecto. O espazo elixido son as escaleiras do Museo Arqueolóxico, na Praza Maior, ás 19,00 horas.

Esta radio traballa en torno ao formato podcast e todas as súas pezas pódense escoitar na súa páxina web: https://radioliverdade.wordpress.com/. "Aquí temos programas, eventos dos colectivos de VeránEarte, charlas, concertos e tamén facemos colaboración con outros medios, como Radio Fedello e a revista Orballo", explica Rodríguez. Este proxecto comezou "facendo obradoiros para ensinar á xente as ferramentas que temos e que poñemos a súa disposición, como explicar o xeito de facer unha escaleta ou técnicas de son". Así, todos aqueles que teñan unha idea creativa ou queiran contar algunha historia, poden achegarse ata o seu local, A Galleira, sito na praza de San Cosme. "Aquí facemos moitas cousas, pero podemos movernos e temos un bo son, aínda que o noso equipo sexa mínimo".

Un dos seus programas estrela é "A Toupeira", un espazo cultural-musical que "dirixe un rapaz que traballa na Arca da Noe e fai entrevistas cos artistas que van ata este local, crónicas musicais, e todo con moito cariño, que é o que nos gusta", explica o locutor de Liverdade.

Mañá, os integrantes desta canle, "somos unha ducia, máis os colaboradores esporádicos", saen á rúa para ensinar á xente "todo o que se pode facer cos mínimos recursos, dar voz a representantes das asociacións participantes en VeránEarte" e animar a xente a que faga radio e participe na trintena de actividades de EsCuA.