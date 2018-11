El OUFF rinde tributo a los pioneros

Después de pender de un hilo durante meses, finalmente el OUFF (Ourense Film Festival) se celebrará desde el 29 de noviembre en la ciudad. Ya desde el miércoles 28 se puede empezar a saborear el ambiente audiovisual gracias a la presentación de "O retrato maior do noso cine", una colección de fotografías de 33 actores y actrices gallegos, captadas por el artista Xulio Gil (Ourense, 1954). "Esta idea parte da Fundación Carlos Velo-encargada de la organización del OUFF-, en concreto de Enrique Acuña, que me propón facer esta serie con motivo do festival de cine e claro, díxenlle que si", explica Gil.

De todo el espectro de intérpretes de Galicia, se eligió a esta treintena porque son los nacidos antes de 1960 - entre los que están Alfonso Agra ("Mareas Vivas"), Mabel Rivera ("Pratos Combinados") o Morris, y ellos dieron los primeros pasos en un mundo audiovisual muy precario. "É xente que ten moito mérito, entraron no traballo por vocación, niso non hai debate. Debe entenderse que, ata mediados dos oitenta, estes artistas non cobraron nada, facíano por amor ao arte e por iso teñen o mérito de ser os pioneiros". El "denominador común" de estos actores y actrices no es solo que no buscaron la fama o el dinero, si no que además "son boas persoas".

Las fotografías se presentan en 105x75 centímetros, un tamaño considerable y no casual, "que pretende levar ao espectador a eses artistas de Hollywood, con este plano americano e mirando ao espectador", explica el autor de dichas obras.

Xulio Gil invita a los ourensanos a visitar "O retrato maior do noso cine', un envoltorio do OUFF, unha cita importante para a cidade e para saír da casa, cando a oferta para quedar nela é tan ampla".

Lugar: Marcos Valcárcel

Fecha: desde el miércoles 28