Después de un año de clases, trabajos y esfuerzo, los alumnos de la Escola de Artes e Oficios de la Diputación de Ourense han llegado al último tramo. Como todo artista, después del proceso de creación y elaboración toca exponer frente al público el resultado final. Así, el Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge, desde el pasado jueves y hasta el próximo 29 de julio, la exposición conjunta de los trabajos finales de este curso 2017/2018. La muestra recoge obras de las diversas disciplinas que se imparten en la escuela, desde dibujo a talla en madera, modelado en barro u oleiría. Retratos, paisajes, esculturas modernas o alfarería esmaltada son algunas de las piezas que se pueden encontrar.

La participación en la exhibición no es obligatoria, tal y como explica Paco Rodríguez, director del Marcos Valcárcel y de la Escola de Artes: "No a todo el mundo le apetece enseñar su trabajo, es algo que cada cual decide". El director resalta el buen ambiente de las aultas y la alta participación e implicación de los alumnos y profesores. "Como no se necesita una nota, todos están relajados y disfrutan de lo que están haciendo sin presión de ningún tipo", explica. El único miedo que tienen que enfrentar es el pánico al lienzo en blanco, al barro sin modelar. "Conseguir crear de la nada es lo más difícil, pero lo más satisfactorio", comenta.

Escola de Artes e Oficios

Desde el año 1891, la Escola de Artes e Oficios de la Diputación de Ourense se preocupa de la formación artística de los ourensanos. La matrícula anual, que se puede realizar durante el mes de septiembre, tiene un coste total de 50 euros, más mensualidades de 10 euros de octubre a junio. Los alumnos tienen clase todos los días de la semana, aunque la asistencia es voluntaria.

"Hace años, cuando el curso era más corto, los alumnos nos pedían que les abriésemos las instalaciones aunque no hubiese clases, porque la escuela también es un lugar de socialización", comenta Paco Rodríguez. Además, el perfil de los participantes es variado, ya que abarca edades desde los 12 años hasta personas de la tercera edad. "Hay compañeros de Japón o de Ucrania, además de gallegos y españoles", comenta el director.