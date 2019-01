Perseguir os soños dende pequenos

A escritora Raquel Castro presenta este xoves na librería Eixo o seu novo libro, "A formiga fóra do carreiro". Unha obra de teatro dirixida a un público infantil no que Castro anima a súa protagonista a sairse do establecido para atopar o seu destino. "É unha ensinanza na que a formiga abandona a imaxe clásica de animal traballador para perseguir os seus soños".

Neste novo traballo a autora volve decantarse polo teatro para comunicarse cos lectores máis novos. "É unha ferramenta ideal para transmitirlle o galego ás xeracións máis novas e para que os nenos traballen o dominio da lingua", relata a escritora.

Raquel Castro, que compaxina a súa faceta literaria coa ensinanza a alumnos de primaria e secundaria, ve no teatro un bo método para que os nenos interioricen os contidos, sentíndoos máis próximos. "Está asociado á literatura, pero é un xénero perfectamente válido para outras materias como as matemáticas e as ciencias".

Neste sentido, Castro inspírase nas motivacións e carencias dos máis pequenos á hora de crear historias. "Os nenos non queren moralinas, prefiren historias directas, con acción, que relaten aquelas inquedanzas cotiás do seu día a día", afirma Castro.

"A formiga fóra do carreiro" está conformada polas ilustracións da ourensá Ángela Álvarez, creando un resultado no que se "reflexa a personalidade dos personaxes, sacando o seu lado máis humano".

Lugar: librería Eixo

Data e Hora: xoves, 31 de xaneiro, ás 19,30