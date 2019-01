"Un machado puído da mota pequena de Monte Albán, en Rairiz de Veiga" será a peza do primeiro mes deste 2019 do Museo Arqueolóxico. José María Eguileta explicará o achádego, as características principais e as funcionalidades da ferramenta común da etapa megalítica do noroeste de España, que se utilizaba na agricultura.

Lugar: Museo Arqueolóxico

Hora: 20,00