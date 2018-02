La provincia despide el Entroido con los entierros de la sardina

El Entroido ha tocado a su fin, ya no salen pasacalles, ni bandas, ni desfiles, ni los niños corren disfrazados por las calles de las villas de la provincia. Hoy es un día de duelo y de pena porque se acaba el Entroido y como despedida se enterrará la sardina.

Los entierros de la difunta se suceden en la ciudad y en múltiples villas de la provincia hoy, empezando por Ourense a las 20,00 horas en la Praza Maior después de recorrer las calles de la ciudad con las "carpindeiras" llorando su muerte; en Seixalbo tras procesionar por las calles con las plañideras de fondo, se enterrará a las 22,30 horas en la Plaza de la Infesta; y de esta forma en varas localidades. En Bande a las 20,00 horas; en O Barco de Valdeorras a las 20,00 en la Praza Maior; en Viana do Bolo en Cabo de Vila al anochecer; en Allariz lo celebran con "la queima do meco" y con el "pranto do Entroido"; en Baños de Molgas a las 17,00 en Aira Darriba; en Trives, por la tarde; en Barbadás a las 19,00 en la Praza Vella; en Xinso da Limia a las 21,00; en Maceda a las 20,00 en el Toural, y como en estos lugares en casi todas las villas a lo largo de la tarde y al anochecer.

Lugar: diferentes localidades a lo largo de la provincia. Hora: tarde/noche.