A provincia festexa o Día das Letras

A provincia enteira énchese de actos para celebrar o Día das Letras Galegas que neste 2017 homenaxea ao escritor ourensán Carlos Casares.

O acto central será no salón de plenos do Concello de Xinzo onde a Real Academia Galega celebrará a súa sesión extraordinaria, será ás 11,30 horas.

A xornada na vila da Limia complétase coa feira do libro galego (de 10,00 a 21,00 horas), pasarrúas (dende as 11,00 horas), os concertos de Esmeralda e María do Ceo (19,25 e 20,30 horas respectivamente) entre outras actividades.

Ourense festexa a xornada cun roteiro que tomará saída ás 11,30 horas do Centro Cultural Ángel Valente, un espectáculo infantil de cine e maxia (12,00 tamén no Ángel Valente), e a actuación musical de Emilio Rúa que estará acompañdo polo escritor Xosé Carlos Caneiro (13,00 horas na rúa do Paseo).

O Teatro Lauro Olmo de O Barco acollerá o concerto de Xardín Desordenado ás 20,00 horas, mentres que o Centro Cultural Avenida será o escenario do Festival das Letras ás 20,00 horas. O Carballiño, Ribadavia, Viana do Bolo ou Verín tamén contará con actos en lembranza do escritor homenaxeado.