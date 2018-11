Reivindicar a canción de autor en galego

O cantautor ourensano Emilio Rúa presenta esta tarde no Teatro Principal o seu oitavo traballo, "Duetos". Rúa estará acompañado polas artistas Rosa Cedrón, Vicky Gastelo e Mercedes Ferrer, voces que participan neste disco.

"Duetos" é un traballo construido ao longo de tres anos, que naceu coa idea de "crear algo diferente dentro da música galega, así como para reivindicar a miña traxectoria profesional", sinala Emilio Rúa.

Dende Pablo Milanés, Victor Manuel ou Rozalén, un total de 16 artistas interpretan a dúo cancións compostas por Rúa, a súa maioría en galego. "A moitos deles non os coñecía previamente, polo que é moi destacable o receptivos que se mostraron co proxecto, pedíndome eles mesmos cantar en galego", indica o cantautor, quen define o seu disco como "unha lección de humildade para a sociedade galega, na que grandes artistas do panorama nacional recoñecen o valor da música galega".

Co seu primeiro traballo publicado no ano 2000, para Rúa a música vai "máis aló dos discos, é todo o que hai antes e despois". Esto explica a súa natureza musical, xa que leva dende os sete anos enriba dun escenario. "Comecei actuando na orquesta da miña familia, Concorde Atenea, e todo iso forma parte do meu bagaxe persoal".

Enmarcado no xénero de cantautor, o ourensán defende a necesidade do ser humano de ter un instrumento na man e "sentir todo aquelo que nos transmite". Dende a perspectiva temática, defende o carácter reivindicativo das súas letras: "Dende denuncia social a soidade ou desamor, o cantautor transmite todo aquilo que sinte".

Emilio Rúa, natural de Vendas de Barreira, Riós, afirma que as súas raíces están presentes en todos os seus temas: "É a miña realidade, que me marcou de por vida, polo que está presente en todo o que fago".n

Lugar: Teatro Principal de Ourense

Hora: 20,00