Ribadavia bajo la mirada de Ana Chao

El Museo Etnolóxico de Ribadavia inaugura hoy la exposición "Galicia e Aragón. Fotografías de Ana Chao" a partir de las ocho de la tarde.

La artista Ana Chao pasó su vida entre Ribadavia y Aragón, por lo que pretende rendir "homenaje a mis dos tierras, Galicia, el lugar donde nací y pasé mis primeros años, y Aragón, donde comencé una nueva etapa de mi vida", explica Chao.

Su pasión por la fotografía se remonta a su infancia: "No recuerdo el modelo de la cámara que usaba en aquellos tiempos, pero tengo el recuerdo de buscar constantemente escenas para capturar", indica Ana.

Esta vecina de Ribadavia confiesa que "siempre tuve la ilusión de profundizar más en este campo y formarme en el mundo de la fotografía". La oportunidad le llegó al jubilarse, cuando "me inscribí en varias escuelas en Aragón y seguí alimentando mi pasión por el género".

"Galicia e Aragón" es la primera exposición en solitario de Chao, quien "tenía claro que mi primera obra tenía que ser sobre algo especial para mí, por eso elegí la temática de mi hogar: Ribadavia y Aragón". La presentación de la obra es en Ribadavia porque "siempre tuve claro que quería empezar esta trayectoria en mi tierra, en especial en el museo, que simboliza la cultura y la historia de nuestra zona".

En este sentido, aclara que su trabajo se define por "las costumbres y paisajes de cada lugar en el que he pasado mi infancia y juventud y que me han marcado como persona".

De hecho, "siempre que vuelvo a Ribadavia fotografío los mismos enclaves que tienen mucho valor para mí". Destaca, en especial, "el barrio judío, por ser una de las zonas que más me inspira debido a los cientos de años de historia que se esconde tras sus piedras", indica la fotógrafa.

El estilo personal de sus instantáneas son fruto de la tentativa de "captar los sentimientos y emociones que me evoca cada lugar, lo que se refleja en el papel y consigue llegar al lector". Pero la fotografía no es el único género que maneja la artista, que también trabaja el retrato, "un estilo que me permite experimentar y expresar mis percepciones y emociones", concluye.