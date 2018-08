“Ritmo para non parar de bailar"

"Nun primeiro momento Fanfarria era un grupo de amigos que se xuntaban esporadicamente para facer algún que outro bolo ou actuar na rúa, sempre dispostos a pasalo ben", explica o compoñente de Fanfarria Taquikardia, Cándido, trompeta da formación. "Pero no ano 2013 produciuse un punto de inflexión e decidimos profesionalizar máis o grupo, aportándolle un tono máis de seriedade, ademais de incorporar a novos membros.

Fanfarria pasou de semellar unha charanga a integrar novos instrumentos como violíns ou percusionistas, chegando ao que somos hoxe en día. A nivel musical a melloría foi considerable", explica o músico.

Con dous discos propios, "Sístole?-Diástole!", producido no ano 2014 e "Café Bar Sovia", lanzado no 2016, esta banda defínese como "un grupo de música extremo festeiro, con ritmos rápidos que provocan esa taquicardia que fai que un non poida parar de bailar", sinala Cándido. Nado en Vigo, o Fanfarria defínese por "non asentarse nun estilo concreto, senón que oscila entre ritmos balcánicos e xudeus mesturados con influencias galegas".

Esta fusión de ritmos débese en parte aos trece integrantes que compoñen a banda, pois a súa variada traxectoria vese reflectida no seu traballo.

"Fanfarria Taquikardia está composta por músicos que veñen marcados por influencias propias, dende as correntes europeas, a un estilo máis folk, mesturado con ritmos carnavalescos, e sen obviar a forte presenza da tradición musical galega".

Fanfarria pode presumir de levar o seu ritmo frenético a festivais de renome no panorama galego coma Revenidas, Festigal, Pardiñas ou o Castanhazo Rock. O seu "ritmo taquicárdico" tamén traspasa as fronteiras galegas, "chegando a cidades como Madrid, Barcelona ou Euskal Herria", indica Cándido. "A clave é desfrutar do noso traballo e que a xente baile e se divirta co noso traballo". O próximo destino de Fanfarria será este xoves, día 2, na praza de San Martiño, a partir das dez e media da noite.