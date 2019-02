Rock directo y sin aditivos

La banda de rock The Pretty Shirts visita mañana el Auriense para presentar su nuevo trabajo, "A few seconds", un disco en el que se refleja la evolución del grupo a lo largo de sus diez años de vida.

Manuel González, Miguel Lomba y Miguel Castro decidieron crear un proyecto propio al que se uniría Álvaro Vázquez para dar cabida a "un estilo que se mueve entre el rock duro y el garage", explica Miguel Castro, guitarrista del grupo. The Pretty Shirts huye de los artificios, ofreciendo una actuación "directa y cruda, sin aditivos", señala Castro. Esto se refleja en todos sus discos, en los que emulan el efecto del directo.

Después de "So good to be right here" (2011) y "Ain't no another love song" (2014), llega su tercer álbum, que define como el más "conceptual y maduro", en el que se configura un "hilo argumental" que aborda el amor, las infidelidades y el desamor que llega tras una ruptura.

Lugar: café cultural Auriens

Fecha y hora: mañana, a las 21,00