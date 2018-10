Rock internacional con ritmo gallego

nnn Después de un año de gira por España y parte de Europa, la banda viguesa Stoned At Pompeii llega esta tarde a Ourense para celebrar el primer año de vida de "Ancroidal", su primer álbum.

Los cuatro miembros que conforman el grupo -Adolfo FH, Antón F. Piru, Cristian García y Paul Rodga- decidieron apostar por un trabajo más maduro que marcase un punto de inflexión en la trayectoria de la banda. "Queríamos hacer algo grande, con mucha repercusión, pensado para llevar fuera de España", señala el bajista, Antón F. Piru.

"Ancroidal", una palabra inventada por los integrantes, es una doble canción dentro de un disco conceptual en el que conviven singles puramente rock con temas de orquesta

"La música es más que interpretar y 'Ancroidal' refleja a la perfección nuestra vena creativa", explica el bajista. En Stoned At Pompeii se apuesta por no establecer barreras, sino por jugar con la ambigüedad de estilos. "Nuestro disco muestra un lado de nosotros, pero también nos atrae la cercanía de los acústicos, donde exploramos el sonido jazz o bossa nova". En este sentido, defienden que cada directo tiene que ser único: "Dejamos un margen para improvisar porque consideramos que la música tiene que estar viva y la espontaneidad hace que cada concierto sea irrepetible".

Aunque siempre hay espacio para la crítica social, cada actuación de Stoned At Pompeii es concebida como una fiesta. "Creamos una sensación, que depende de cada persona concreta que nos escucha, pero que le hace consciente de estar ante algo diferente", señala el bajista. Con la cita de esta tarde en el Auriense, donde compartirá cartel con Supernatural y The Downside para celebrar los 15 años de vida de Canedo Rock, Stoned At Pompeii pone el broche final a la primera parte de su gira. "Este año ha sido brutal, con una acogida tremenda".

Tras alzarse con el premio a mejor disco Maketon Los 40 Principales y con el premio rock soul Thing al elepé gallego más valorado, "Ancroidal" tiene mucha vida por delante. "Aunque trabajaremos en nuevos temas, para este 2019 queremos llevar el disco a nuevos festivales, pero centrándonos más en su proyección internacional. Y todo esto compaginándolo con la creación de nuevos temas".n

Lugar: Café Cultural Auriense

Hora: 20,30 horas