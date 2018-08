Del rock' roll al blues del Ribeiro

El Ribeiro Blues Wine Festival celebra su quinta edición los días 10 y 11 de agosto en el parque náutico de Castrelo de Miño. La novedad que incorpora esta edición es la "sesión mediodía" del sábado 11, que nace con la intención de que "mayores y jóvenes disfruten del festival y del buen ambiente de Castrelo", explica Alfredo Fernández, concejal de Castrelo de Miño.

El responsable de poner sonido durante la sesión diurna es Pardo, músico y compositor coruñés. "Es la primera vez que acudo al Festival y tengo muchas ganas, tanto de conectar con el público como de compartir la experiencia con los demás artistas. Es un cartel muy completo,por lo que es un orgullo formar parte del evento", afirma el músico Néstor Pardo.

Sus inicios musicales fueron de la mano de la banda The Loveless Cousins, "tenía 17 años y estaba como loco por saltar al ritmo del rock' roll". Pero Pardo decidió dar un paso más en su trayectoria y debutar en solitario. Lo hizo en el año 2013 con el álbum "Waitin' to the other side". En 2015 le seguiría "Let it say" para dar un cambio en su estilo en el año 2016 con "Siento no haber sido lo esperado". "Tuve la necesidad de que la gente comprendiera mejor lo que quería transmitir en cada canción, además siento que mis letras son más honestas y reales cuando las compongo en castellano, por lo que consigo una mayor conexión con mi público", explica el compositor coruñes.

Con un estilo poco definido que se mueve entre "el folk americano y los sonidos cubanos, pasando al blues o al rock' roll", Prado considera que "ningún estilo me marca, sino que me muevo con absoluta libertad. Lo que creo no deja de basarse en las influencias que me marcan y en quien soy".

Pardo actuará en el Ribeiro Blues el hoy, sábado, durante la sesión mediodía".