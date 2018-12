El rock de los Straits gallegos

Los coruñeses Brothers in Band regresan ocho años después a Ourense con su nuevo espectáculo, "The very best of Dire Straits", un tributo en el que repasarán el amplio repertorio de la banda británica desde sus inicios hasta su gira de despedida.

Óscar Rosende, guitarrista y vocalista del grupo, fue el "principal ejecutor" de este proyecto que nace de su pasión por los Dire Straits: "Non teño ningún recordo na miña vida sen a súa música de fondo", señala Rosende. Esto hizo que quisiera seguir los pasos del líder de los Straits, Mark Knopfler, llegando a imitar su particular forma de tocar la guitarra. "Foi un proceso autodidacta no que grazas aos VHS fun capaz de copiar o movemento dos dedos de Knopfler", reconoce el músico coruñés.

Brothers in Band surgió hace diez años como una idea "arriesgada" de cuatro amigos que ha evolucionado a los 15 miembros que componen actualmente la formación. Una progresión en la que pasaron de actuar en bares para unas pocas personas a llenar teatros y auditorios tanto en España como en Francia o Alemania. "O noso obxectivo é crear unha escenografía e unha atmosfera capaz de transportar ao espectador a un concerto dos Dire Straits, facéndoo o mellor que sabemos, sempre dende a admiración". Tal es así, que el propio Guy Fletcher, guitarrista de los Straits, llegó a confundir el sonido de los coruñeses con una grabación original de su banda.

La del viernes es una cita especial para los Brothers in band: "Ourense significou un punto de inflexión, aquí tocamos por primeira vez coa ampliación da banda, explica Rosende, quien se reconoce "emocionado por volver ás miñas raíces, pois levo ADN ourensán".

Lugar: Auditorio de Ourense

Fecha y Hora: viernes, 21 de diciembre, a las 20,30