Saco e Arce, un activista do galego no XIX

A Real Academia Galega conmemora durante esta xornada no IES Otero Pedrayo a figura do ourensán Juan Antonio Saco Arce (1835-1881), autor da primeira "Gramática" en lingua galega.

Os actos comezan esta mañá coa inauguración da exposición "150 aniversario da Gramática gallega de J. Antonio Saco Arce". "Trátase dunha figura única do Rexurdimento descoñecida pola maioría da sociedade, polo que pretendemos reivindicar o seu legado", explica o académico correspondente da RAG Afonso Vázquez-Monxardín, organizador da exposición.

Unha exposición conformada por manuscritos e cartas do propio Saco Arce, así como por 12 paneis nos que se repasa a vida do intelectual e o contexto sociocultural no que viviu.

"É un traballo pensado para mostrar de forma sinxela toda a labor que realizou pola lingua galega"

A colección aborda outros aspectos máis aló da Gramática, como a súa faceta como clérigo, sociolingüista ou folclorólogo. "Foi o primeiro crítico literario da época, ademais de destacar por unha produción poética íntegra en galego a partir do ano 1875", explica Vázquez-Monxardí. Ademais de recoller aqueles refráns da fala popular en "Literatura popular de Galicia", tamén destacou aos poetas ilustres do Rexurdimento como Pondal e Rosalía. "Saco Arce era consciente da necesidade dunha poesía culta en galego e traballou para conseguilo".

Homenaxe

Os actos continúan da man do Seminario de Gramática da RAG, celebrado no IES Otero Pedrayo ás 18,00 horas, para profundizar na figura de Saco Arce da man de sete expertos na súa vida e obra, así como a realización dunha mesa redonda para abordar o impacto que supuxo a aparición da "Gramática" no seu contexto histórico.n

Lugar: IES Ramón Otero Pedrayo

Hora: 13,00 e 18,00