“Ser feliz" con música made in Vigo

La ourensana plaza de San Marcial recibe este martes 28, a las 21,30 horas, al grupo vigués King of the Beach. La banda surgió en el año 2013 cuando Adrián Rodríguez, a la guitarra, y Samuel Otero, batería, coincidieron en un concierto y decidieron crear una formación propia que reflejase su estilo. A ellos dos se unió Yago Guirado en el bajo, además de acompañarles en las voces.

Aunque reconocen que no son mucho de etiquetarse, King of the Beach se define "por un toque punk y punk-rock, con garage y la presencia californiana", explica Yago, bajista del grupo.

En el año 2015 lanzaron su primer EP, "Badass", compuesto por cuatro temas. Repetieron la experiencia en el 2016 con su segundo producción, "Bat Pussy".

El próximo martes, los vigueses estarán presentando su último trabajo en Ourense, "Super Awkward, Fucking Awesome".

King of the Beach viene marcado por las influencias musicales de grupos como "Waves, especialmente importante ya que nuestro nombre viene de uno de sus álbumes; pero también de grupos de más tradicción como Blink 182 y sobre todo cada banda con la que compartimos escenario, influyen mucho en nuestro trabajo", señala Guirado.

En pocos años han pasado de actuar en el territorio gallego a extenderse más allá, llegando a ciudades como Lisboa o Austin (EE.UU.).

"La clave está en el buen rollo que transmitimos, queremos que la gente sea feliz en nuestros conciertos. Cada actuación es un mundo, pero cuando transmites honestidad sale solo", dice Iago.

La evolución musical durante estos cinco años es evidente. Explica el bajista que "a nivel compositivo hemos adquirido más seriedad, nos preocupamos por alcanzar una mayor fuerza en el sonido y queremos que nuestro trabajo sea más profesional". Mientras continúan trabajando en nuevos temas para su próximo disco, a la vez que estudian una futura expansión a Europa y América, King of the Beach traerá este martes a Ourense su "buen rollo y alegría".