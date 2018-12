Situar el arte al alcance de todos

La Galería Circular de Allariz acoge una exposición centrada en la obra gráfica del artista italiano Valerio Adami. Tras pasar por museos como el Reina Sofía de Madrid o el centro Georges Pompidou de París, la colección está en la provincia hasta el próximo mes de enero.

"É unha proposta arriscada, ademais dunha oportunidade única de contemplar de préto o traballo de artistas tan prestixiosos como Adami", explica el pintor Miguel Mosquera, responsable de la exposición.

De la amplia producción del artista italiano, en esta muestra se seleccionaron aquellas obras del periodo consistente entre los años 70 y 80. "É unha colección variada, conformada tanto por obras gráficas como por serigrafías, litografías ou mesmo grabados en aguafuerte".

La trayectoria personal de Valerio Adami le llevó a trabajar en diferentes artes como la pintura, el cine o el teatro, influencias que se plasman en su obra, pasando del expresionismo al cubismo o al pop-art. "Adami é un artista figurativo, aínda que emprega as divisións propias do cubismo, a súa obra presenta unha lectura moi lexible e reconfortante", indica Mosquera.

La presencia onírica o los mitos occidentales conviven con numerosas referencias poéticas que hacen de su obra un trabajo universal asequible a todo el mundo

Pero si algo caracteriza la colección de Adami es el poder que ejerce el color, una combinación de tonos atrevidos que constituyen un trabajo muy potente. "As influencias do Renacemento e do Barroco italianos viven nas súas pinturas, creando un resultado final profundo e elegante", señala el responsable de la exposición.n

Lugar: Galería Circular (Allariz)

Hora: de 18,30 a 20,30 (viernes) y de 10,30 a 13,30 (sábados)