Tarde de domingo "muy vacilona"

No se adscriben a ningún género en particular, pero "Nacho Pérez & Los Chacales" beben del rock, funk y soul anglosajón de los años 60 y 70.

Esa podría ser la razón de que las letras de su primer disco, "Long distance runner", sean en inglés. "Después de escuchar tanto a Jimi Hendrix o a Stevie Wonder es normal que los temas salgan así, de forma espontánea", afirma Nacho Pérez, líder de la banda. No obstante, no se cierran las puertas, y les gustaría atreverse con el español o el gallego.

Sus primeros temas, que presentan en la alameda Bispo Cesáreo mañana, a las 21,00 horas, ofrecen una temática "muy variada" que busca "divertir" y "hacer disfrutar" al público. Así, las canciones rock presentan letras "muy vacilonas", tal y como explica Pérez, que se mezclan con otras más "profundas", sobre el amor, la existencia o la familia. Los ourensanos también podrá conocer el último single del grupo, "I'm still alive", que recoge la historia del tío abuelo del líder. "Descubrí hace poco que había sido mal fusilado durante la Guerra Civil, se hizo el muerto y salió de allí", comenta. Además, sonarán versiones de temas conocidos, con arreglos propios de la banda. "Amamos lo que hacemos: el nuestro es un show entretenido y variado, en el que nos lo pasamos muy bien con el público.