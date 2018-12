Un tributo al legado rock de los británicos Dire Straits

Los coruñeses Brothers in Band visitan el Auditorio de Ourense para ofrecer en concierto un tributo a los británicos Dire Straits. Con su gira "The very best of Dire Straits", con la que han estado en diferentes países europeos, el público disfrutará de más de dos horas de rock en el que se repasarán los mejores temas de la banda, desde su "So far away" al "Sultans of swing".

Lugar: Auditorio Municipal de Ourense

Hora: 20,30

Entrada: desde 25 euros