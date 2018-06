Sara, o "Sarita", como la llaman en casa, tiene 13 años. En la escuela, como cualquier adolescente, se enfrenta a los conflictos de su edad: los primeros amores, los cambios hormonales o las discusiones con sus padres. Lo único que la diferencia de sus compañeros de clase es que tiene "dos mamás y un papá". En casa vive con su madre, con su novia, "La Lía", y con su hermana pequeña, Cata. Un hogar en el que no falta la alegría, pero tampoco los enfados o las lágrimas. Un hogar, como cualquier otro, pero incomprendido por el resto de la sociedad. El padre de Sara, exmarido de su madre, hará todo lo posible porque las niñas se vayan a vivir con él, y la abuela dejará mensajes como "ustedes piensan que esto es Nueva York, y no lo es". Un ambiente que Cata, la pequeña de la familia, no logra entender, donde no puede dibujar en la escuela a sus dos "mamás" porque "no está bien", o eso es lo que le dicen.

"Orgullosas: visibilidad lésbica"

Con motivo de la celebración del día del Orgullo LGTBIQ+, el Cineclube Padre Feijóo y la Concellería de Igualdade de Ourense proponen el ciclo "Orgullosas: visibilidad lésbica", en el que se proyectarán las películas "Rara", este miércoles, y "Tierra firme", este jueves. Ambas sesiones comienzan a las 20,30 horas.