Valores a través dos contos e a música

Ourense acolle hoxe sábado a terceira edición dos "Encontros Culturais na Casa da Raña", que se celebran en Orbán (Vilamarín). Cunha ampla variedade de actividades, como concertos ou obradoiros, ás 13,00 horas a poeta Silvia Penas realizará unha sesión de contacontos para os máis pequenos. Nesta tarefa contará coa axuda da pianista Susana Otero.

Silvia acudiu a "Vivir Vilamarín" noutras ocasións, enmarcada no proxecto poético musical Cintaadhesiva do que forma parte, mais esta será a primeira vez que actúa ante o público infantil.

"Este proxecto comezou hai un par de meses a través dunha iniciativa do Concello de Vigo. Xunto con Susana Otero, eliximos unha serie de contos da tradición galega, así como da italiana ou portuguesa. E todo isto, acompañado de certas obras fundamentais da música clásica", explica a poeta.

"O obxectivo é elixir historias que teñan un transfondo e aprendizaxe. Por iso, intentamos seleccionar temas interesantes que atraian aos máis pequenos e chamen a súa atención", explica. Neste sentido, trátanse temas que atraen tanto a adultos como aos máis pequenos, como "a importancia de coidar o medio ambiente ou a importancia de xenerosidade", sinala Penas.

"Dende o valor do pensamento, do relato e da poesía que transmite "Frederick", do italiano Leo Lionni, ao poder e as relacións que se establecen entre os nenos e as nenas na antoloxía dunha ditadura da "Dinosaurio Belisario", de Xosé Álvarez Cáccamo, ou á importancia da xenerosidade cos demais que transmite "O caldo de pedra", conta Silvia.

"Aínda que nun primeiro momento estaba moi nerviosa por tratarse dun público diferente ao que estou habituada, impresionoume tanto a curiosidade como a capacidade de atención dos máis pequenos". Neste sentido, "fomentamos a súa participación a través de pautas e de roles para interpretar e integrarse na historia", conclúe a escritora.